Житель Большой Тулы стащил из дачи мангалы и газовую плиту
Предположительно, мужчина совершил кражу с целью дальнейшего сбыта
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Житель поселка Обидимо выставил оконное стекло и забрался в дачный дом, оставленный владельцами на зиму. Его наживой стали газовая плита, строительные инструменты, 2 мангала и другие вещи. Предположительно, он планировал продать украденное.
Полицейские задержали 43-летнего безработного местного жителя. В отделе возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU