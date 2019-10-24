Житель Большой Тулы стащил из дачи мангалы и газовую плиту

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-24T12:59:09+03:00

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Житель поселка Обидимо выставил оконное стекло и забрался в дачный дом, оставленный владельцами на зиму. Его наживой стали газовая плита, строительные инструменты, 2 мангала и другие вещи. Предположительно, он планировал продать украденное.

Полицейские задержали 43-летнего безработного местного жителя. В отделе возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU