Тулячка подожгла коврик у квартиры неприятеля

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-24T12:48:53+03:00

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Тулячка подожгла коврик у двери в квартиру 39-летнего мужчины, проживающего в Зареченском округе.

Полицейские, разбираясь в обстоятельствах происшествия, выяснили, что к поджогу может быть причастна 30-летняя безработная женщина. Она испытывала личную неприязнь к потерпевшему.

В ходе проверки версия подтвердилась. Женщина призналась в содеянном. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU