Роспотребнадзор по суду обязал провести ремонт в Заокской районной больнице

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-24T12:21:19+03:00

Работы в отделениях должны быть завершены до 31 декабря 2020 года

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области в адрес ГУЗ «Заокской центральной районной больницы» неоднократно выдавало предписания об устранении требований санитарного законодательства.

Однако предписания игнорировали. Управление обратилось с иском в суд. Учреждение обязали провести ремонт в отделениях до 31 декабря 2020 года.

По данным министерства здравоохранения Тульской области на эти цели средства предусмотрены в бюджете на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU