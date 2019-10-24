Роспотребнадзор по суду обязал провести ремонт в Заокской районной больнице
Работы в отделениях должны быть завершены до 31 декабря 2020 года
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области в адрес ГУЗ «Заокской центральной районной больницы» неоднократно выдавало предписания об устранении требований санитарного законодательства.
Однако предписания игнорировали. Управление обратилось с иском в суд. Учреждение обязали провести ремонт в отделениях до 31 декабря 2020 года.
По данным министерства здравоохранения Тульской области на эти цели средства предусмотрены в бюджете на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU