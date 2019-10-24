В Тульской области грабитель вырвал у пенсионерки из рук сумку с продуктами

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-24T10:49:12+03:00

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В Алексине мужчина ограбил на улице пенсионерку. Он вырвал из рук 86-летней женщины сумку, которую та несла, и попытался скрыться. Внутри лежали продукты и 250 рублей.

Очевидцами преступления стали работники охранной организации. Они сообщили о происшествии в полицию и сами попытались задержать злоумышленника. Работникам ЧОО не дали скрыться грабителю и удерживали его до приезда полицейских, незамедлительно прибывших по указанному адресу.

35-летний безработный ранее судимый житель Алексина доставлен в отдел МВД для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU