2019-10-24T10:13:50+03:00
Общество

24 октября в центре Тулы отключили холодную воду

Это связано с ремонтно-восстановительными работами
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24 октября с 09:30 часть домов Центрального района в Туле осталась без воды. Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды. Водоснабжение прекращено по адресам: - ул. Менделеевская д.д. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 15, - ул. Тургеневская д.д. 2, 3, 5, 5а, 7а, - ул. Советская д.д. 53а, 112, 120, 124, - ул. Дзержинского д.д. 2, 4, 5, 11, 15, 15к3, 15к4, 15к5, 15к6, 17, - пер. Садовый д.1, котельная, ул. Никитская д.д. 4, 6, 7, - пр-т Ленина, д.д. 46, 50, 53, 55, 57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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