2019-10-24T10:10:49+03:00
Происшествия

Жители Тульской области жалуются на работу веневского ФОКа

Проблемы обещают в скором времени решить
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Жители Венева жалуются на работу местного ФОКа. Их недовольство вызвано закрытием детского бассейна для детей до 7 лет, неудобным графиком тренировок, отменой занятий тренерами из-за материальных трудностей. Кроме того, люди пожаловались на протекающую кровлю .которая была сделана с дефектами. Об этом сообщает ряд тульских СМИ.

Впрочем, проблемы чиновники обещают в скором времени решить.

Отметим, что строительство ФОКа началось в 2013 году. Однако физкультурно-оздоровительный комплекс в Веневе был введен в эксплуатацию только в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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