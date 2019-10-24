В 2019 году туляки задолжали за газ более 16 млн рублей
В 2019 году туляки задолжали за газ более 16 млн рублей. В связи с этим голубое топливо перестало поступать в дома 1 862 абонентов.
Большая часть должников (530 человек) - жители Большой Тулы. Их долг приближается к 6 млн рублей.
180 жителей Щекинского района отключены за просроченную дебиторскую задолженность в размере 1,6 млн рублей.
На третьем месте по количеству отключенных недобросовестных потребителей – Новомосковский район. 135 абонентов задолжали в общей сложности 600 тысяч рублей.
Для того чтобы газ вновь вернулся в дома, собственникам жилых помещений придется в полностью погасить просроченную задолженность перед поставщиком газа, а также возместить расходы газовой компании по приостановлению газоснабжения и работам по повторному пуску газа.
ИСТОЧНИК KP.RU