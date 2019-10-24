СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-24T10:17:46+03:00

В связи с этим голубое топливо перестало поступать в дома 1 862 абонентов

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В 2019 году туляки задолжали за газ более 16 млн рублей. В связи с этим голубое топливо перестало поступать в дома 1 862 абонентов.

Большая часть должников (530 человек) - жители Большой Тулы. Их долг приближается к 6 млн рублей.

180 жителей Щекинского района отключены за просроченную дебиторскую задолженность в размере 1,6 млн рублей.

На третьем месте по количеству отключенных недобросовестных потребителей – Новомосковский район. 135 абонентов задолжали в общей сложности 600 тысяч рублей.

Для того чтобы газ вновь вернулся в дома, собственникам жилых помещений придется в полностью погасить просроченную задолженность перед поставщиком газа, а также возместить расходы газовой компании по приостановлению газоснабжения и работам по повторному пуску газа.

ИСТОЧНИК KP.RU