В Туле отправятся под суд девять наркоторговцев

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-23T17:51:43+03:00

Их обвиняют в совершении 29 преступлений

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На скамье подсудимых окажутся 9 человек. Их обвиняют в совершении 29 преступлений по статье «незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном и особо крупном размере».

По версии следствия, участники ОПГ доставляли запрещенные вещества на территорию региона и размещали их в тайниках-закладках. Затем продавали потребителям с помощью интернета.

Всего в рамках расследования уголовного дела правоохранители изъяли более 3 кг наркотических и психотропных веществ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU