В Туле отправятся под суд девять наркоторговцев
На скамье подсудимых окажутся 9 человек. Их обвиняют в совершении 29 преступлений по статье «незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном и особо крупном размере».
По версии следствия, участники ОПГ доставляли запрещенные вещества на территорию региона и размещали их в тайниках-закладках. Затем продавали потребителям с помощью интернета.
Всего в рамках расследования уголовного дела правоохранители изъяли более 3 кг наркотических и психотропных веществ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU