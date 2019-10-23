В Туле отреставрируют здание музея самоваров
В Туле отреставрируют дом по ул. Менделеевской, 8 (Музей «Тульские самовары»). Работы проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея Тульского кремля в 2020 году.
Также запланирована реставрация еще 4 объектов культурного наследия. Среди них - «Дом купца Астафьева» в селе Крапивна, «Церковь Богоявления Пресвятой Богородицы» (с приспособлением под краеведческий музей) и «Дом Сторожева» в поселке Одоев, «Гимназия женская» в Плавске. На эти цели потратят более 118 млн рублей.
Кроме того, в Чекалине отремонтируют здание, в котором будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник. На эти работы выделено 10,95 млн рублей федеральных средств и 4 млн рублей региональных средств.
Отметим, что в прошлом году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля отреставрировали 7 объектов культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU