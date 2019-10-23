2019-10-23T17:19:55+03:00
Общество

В Туле отреставрируют здание музея самоваров

Всего запланирована реставрация 5 объектов культурного наследия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле отреставрируют дом по ул. Менделеевской, 8 (Музей «Тульские самовары»). Работы проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея Тульского кремля в 2020 году.

Также запланирована реставрация еще 4 объектов культурного наследия. Среди них - «Дом купца Астафьева» в селе Крапивна, «Церковь Богоявления Пресвятой Богородицы» (с приспособлением под краеведческий музей) и «Дом Сторожева» в поселке Одоев, «Гимназия женская» в Плавске. На эти цели потратят более 118 млн рублей.

Кроме того, в Чекалине отремонтируют здание, в котором будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник. На эти работы выделено 10,95 млн рублей федеральных средств и 4 млн рублей региональных средств.

Отметим, что в прошлом году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля отреставрировали 7 объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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