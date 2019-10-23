В Туле укрывают на зиму фонтан на Крестовоздвиженской площади

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-23T16:48:39+03:00

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В Туле укрывают фонтан на Крестовоздвиженской площади. Гидротехническое сооружение стало последним из череды подобных объектов в областном центре, который «одевают» на зиму. Укрывной материал позволит защитить его от пыли, грязи и снега. Завершить работы планируют к концу этой недели.

Уже законсервировали фонтаны в скверах «Тулякам – героям Советского Союза», Тульского академического театра драмы, в сквере Л.Н. Толстого, у мемориала «Защитникам неба Отечества», в Октябрьском сквере и возле дома 14 по Красноармейскому проспекту, на проспекте Ленина, у домов 61, 63.

ИСТОЧНИК KP.RU