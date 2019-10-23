В Туле задержали молодого человека с 80 свертками с амфетамина и гашиша

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-23T16:23:25+03:00

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Сотрудники ППСП ЛО МВД России на станции Тула за нарушение административного законодательства на платформе пригородного сообщения доставили молодого человека в дежурную для составления протокола.

Правонарушитель – 23-летний житель Рязанской области – заметно нервничал. При личном досмотре у него изъяли 3 полимерных пакета с 80 свертками. В них находилось порошкообразное вещество белого цвета и темное вязкое вещество. Экспертиза установила, что это 100 г амфетамина.

В отношении жителя Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенное в крупном размере». Молодой человек заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU