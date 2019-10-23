2019-10-23T16:07:12+03:00
Общество

В Тульской области в трех больницах нашли некачественные продукты

Творог, молоко, сливочное масло не соответствовали показателям
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило, как питаются пациенты в 12 лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Оказалось, что в ГУЗ «Городская больница №3 г.Тулы», ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» творог, молоко, сливочное масло не соответствовали по своим физико-химическим, микробиологическим показателям.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 18 дел об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Им предстоит устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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