В Тульской области в трех больницах нашли некачественные продукты
Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило, как питаются пациенты в 12 лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием.
Оказалось, что в ГУЗ «Городская больница №3 г.Тулы», ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» творог, молоко, сливочное масло не соответствовали по своим физико-химическим, микробиологическим показателям.
В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 18 дел об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Им предстоит устранить выявленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU