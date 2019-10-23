2019-10-23T15:46:44+03:00
Общество

Жители Алексина пожаловались губернатору на удручающее состояние кровли дома

22 октября Алексей Дюмин провел личный прием граждан
Мария ВЛАСОВА
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Житель ст. Суходол в Алексине пожаловался главе региона на ненадлежащее состояние кровли дома №25 по ул. Садовая. По его словам, капремонт кровли не проводился ни разу за 30 лет - с момента постройки дома.

В 2018 году жители дома приняли решение участвовать в проекте «Народный бюджет-2019». Заявка на выполнение работ по ремонту мягкой кровли прошла отборочный тур. Определена подрядная организация на выполнение работ. Контракт находится в стадии заключения. Однако среди жильцов много должников, которые не оплачивают услуги УК.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главе администрации Алексина Павлу Федорову в кратчайший срок решить вопрос с кровлей, а также использовать правовое регулирование в отношении должников.

По словам главы администрации, работы будут завершены до 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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