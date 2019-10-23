В Тульской области пчеловодам возместят порядка 20 млн рублей
С 2020 года министерство сельского хозяйства Тульской области планирует возместить пасечникам часть затрат на приобретение пчелосемей, техническое оснащение и перевооружение отрасли пчеловодства. На эти цели заложено порядка 20 млн рублей.
До конца года также приобретут оборудование, которое поможет выявлению причин гибели пчел.
Кроме того, в Тульскую областную Думу внесен законопроект о государственном регулировании и государственной поддержке отрасли пчеловодства.
Отметим, что сейчас предоставляется единовременная компенсация пчеловодам, у которых установлена гибель пчел в результате массового отравления.
Для предотвращения гибели пчел в каждом муниципальном образовании закреплен ответственный сотрудник. На него возложили обязанность контролировать взаимодействие фермеров и пчеловодов.
ИСТОЧНИК KP.RU