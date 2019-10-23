2019-10-23T14:30:42+03:00
Происшествия

В Туле лже-соцработница похитила у 82-летней пенсионерки 100 тысяч рублей

Мошенница узнала, где хранятся сбережения пенсионерки и завладела ими
Мария ВЛАСОВА
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Пенсионерка пустила домой женщину, представившуюся работником социальной службы. За разговором о мерах помощи пожилым людям мошенница выведала, где хранятся деньги у 82-летней хозяйки квартиры.

Лишь спустя несколько часов тулячка поняла, что стала жертвой кражи и обратилась в полицию. Нанесенный ущерб составил 100 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские очередной раз напоминают жителям региона о важности быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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