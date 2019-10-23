Житель Тульской области умыкнул деньги и вещи из строительного вагончика
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Алексине местный житель украл из строительного вагончика на неохраняемой площадке деньги и вещи. Жертвами преступления оказались двое мужчин. Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил почти 12 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний безработный ранее судимый мужчина, живущий рядом со стройплощадкой. Подозреваемый признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU