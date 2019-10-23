Житель Тульской области хранил в гараже почти четыре килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-23T12:01:51+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Житель Киреевска хранил в своем гараже наркотики растительного происхождения. Его задержали с поличными сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецподразделения «Гром».

В присутствии понятых в гараже мужчины обнаружили и изъяли растительную массу. Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что подозреваемый в незаконном наркообороте хранил в своем гараже 3 кг 700 грамм марихуаны.

Фото: УМВД России по Тульской области

45-летний ранее судимый местный житель задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU