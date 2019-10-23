В Тульской области 19-летняя девушка за рулем "Лады" сбила школьницу
Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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22 октября в 17-45 на улице Героев Алексинцев в Алексине произошло ДТП. 19-летняя девушка на автомобиле «LADA-111930» наехала на пешехода. 13-летняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с различными травмами обратилась за медицинской помощью в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU