В Туле опора трансформаторной подстанции может упасть на электропровода

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-22T17:50:35+03:00

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В ходе проверки прокуратура выявила серьезные нарушения об электроэнергетике фирмы ЗАО «Феникс» в селе Хрущево. «Феникс» отказывается проводить ремонтные работы и восстанавливать работоспособность электроподстанции. Сама трансформаторная подстанция находится в аварийном состоянии: ее основание подпирает всего лишь столб, что грозит неожиданным падением на электропровода под напряжением. При этом возле станции не установлен ни один предупреждающий об опасности знак.

Прокуратурой Ленинского района в отношении юридического лица возбудила дело по статье "нарушение правил эксплуатации электроустановок". Оно направлено для рассмотрения в Приокское Управление Ростехнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU