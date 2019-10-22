2019-10-22T11:47:29+03:00
Общество

Почти 800 деревьев в Туле признали аварийными

К таким выводам пришли по результатам обследования
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле необходимо удалить 749 деревьев из-за их аварийного состояния. К таким выводам пришли в управлении по благоустройству по результатам обследования.

Для выполнения работ с 21 октября составлен график предоставления автовышек МКУ «Сервисный центра города Тулы» и МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Впрочем, в городе также продолжаются осенние работы по озеленению. Уже посадили 90 деревьев (клен остролистный, липа, сосна), 30 кустарников (спирея Вангутта), 58 500 тюльпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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