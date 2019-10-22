2019-10-22T11:25:58+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «Киа» влетел в опору ЛЭП, а затем съехал в кювет

С различными травмами мужчина был доставлен районную больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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На 31 км дороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» Щекинского района произошло ДТП. 27-летний молодой человек на автомобиле «Киа Рио» наехал на опору линии электропередач. После этого машина съехала в правый придорожный кювет.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП мужчина с различными травмами был доставлен районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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