В Тульской области водитель «Киа» влетел в опору ЛЭП, а затем съехал в кювет
С различными травмами мужчина был доставлен районную больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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На 31 км дороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» Щекинского района произошло ДТП. 27-летний молодой человек на автомобиле «Киа Рио» наехал на опору линии электропередач. После этого машина съехала в правый придорожный кювет.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП мужчина с различными травмами был доставлен районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU