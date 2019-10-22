На установку пандуса на ул. Новомосковской в Туле потратят 700 тысяч рублей
Сейчас жители микрорайона Левобережный вынуждены носить коляски на руках по крутой лестнице
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Выход на улицу Новомосковскую оборудуют пандусом. Уже готова проектно-сметная документация. Стоимость работ составит около 700 тысяч рублей. Обустройство планируют завершить не позднее 1 июня 2020 года.
С просьбой провести работы в городскую администрацию обратились жители микрорайона Левобережный. Они отмечают, что для них обустроен выход на улицу Новомосковскую, но нет пандуса – коляски приходится нести на руках по крутой лестнице или идти далеко в обход.
ИСТОЧНИК KP.RU