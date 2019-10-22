В 109 тульских дворах в 2020 году заменят детские площадки

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-22T09:40:40+03:00

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Взамен демонтированного детского игрового оборудования во дворах Тулы установят новое. Это произойдет весной-летом 2020 года.

Детские площадки обойдутся в сумму около 8,5 млн рублей. Работы выполнят по программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Отметим, что демонтировали детское игровое оборудование по 109 адресам по причине его неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU