2019-10-21T16:47:37+03:00
Политика

На должность главы администрации Тулы претендуют четыре кандидата

Прием документов стартовал 16 октября
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На должность главы администрации Тулы претендуют четыре кандидата. Первым предоставил документы в конкурсную комиссию Дмитрий Миляев. Сейчас он исполняет обязанности главы городской администрации.

Отметим, что кандидаты могут предоставить пакет необходимых документов до 20 октября.

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин России, достигший 18 лет и не старше 65 лет, который владеет русским языком; имеет высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; а также стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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