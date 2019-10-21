2019-10-21T16:22:49+03:00
Общество

22 октября останутся без тепла дома на ул. Марата и Кирова

Специалисты заменят 10 погонных метров аварийного трубопровода
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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22 октября с 7.00 до 23.00 на ул. Марата специалисты будут устранять течь на участке теплотрассы. В планах заменить 10 погонных метров аварийного трубопровода Д -325 мм. В связи с этим работу котельной Тульского патронного завода временно приостановят. Без тепла на этот период времени останутся дома по следующим адресам:

- ул. Марата, 162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180;

- проезд Марата, 2;

- ул. Кирова,135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 178а, 180, 180а;

- ул. Серова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а;

- ул. Немцова, 1, 2, 5, 6, 7;

- ул. Глинки, 1, 2, 4, 5, 6;

- ул. Кутузова, 4.

Также подача тепла будет прекращена в детском саду №93, гимназии №30, химическом лицее, медсанчасти №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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