2019-10-21T15:38:32+03:00
Происшествия

Житель Тульской области хранил дома кусты конопли

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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45-летний ранее судимый житель Узловой хранил у себя дома наркотики. В присутствии понятых у него обнаружили банку с семенами, свертки с растительной массой, кусты растений, похожих на коноплю, а также пакеты с содержимым, похожим на наркотик.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД установило, что у подозреваемого хранилась конопля, содержащая наркотическое средство общей массой 270 грамм.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сотрудники отдела МВД выясняют все детали незаконной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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