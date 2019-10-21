Житель Тульской области хранил дома кусты конопли

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-21T15:38:32+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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45-летний ранее судимый житель Узловой хранил у себя дома наркотики. В присутствии понятых у него обнаружили банку с семенами, свертки с растительной массой, кусты растений, похожих на коноплю, а также пакеты с содержимым, похожим на наркотик.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД установило, что у подозреваемого хранилась конопля, содержащая наркотическое средство общей массой 270 грамм.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сотрудники отдела МВД выясняют все детали незаконной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU