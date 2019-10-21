В Туле на ул. Шоссейная неизвестный устроил ДТП: пострадали четверо
20 октября в 22.50 в Туле на улице Шоссейная произошло ДТП. Неизвестный водитель автомобиля «Мазда Вериса» наехал на металлическое ограждение, а затем столкнулся с «Мицубиси Кольт» под управлением 38-летнего мужчины. По предварительной информации, лихач не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали водитель «Мицубиси» и его пассажиры, 15-летняя и 14-летняя девочки.
Также травмы получила пассажир автомобиля «Мазда», 22-летняя девушка. Все они были госпитализированы.
В момент ДТП подростки были пристегнуты ремнем безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя автомобиля «Мазда».
ИСТОЧНИК KP.RU