2019-10-21T14:09:11+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Шоссейная неизвестный устроил ДТП: пострадали четверо

В момент аварии подростки были пристегнуты ремнем безопасности
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 октября в 22.50 в Туле на улице Шоссейная произошло ДТП. Неизвестный водитель автомобиля «Мазда Вериса» наехал на металлическое ограждение, а затем столкнулся с «Мицубиси Кольт» под управлением 38-летнего мужчины. По предварительной информации, лихач не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали водитель «Мицубиси» и его пассажиры, 15-летняя и 14-летняя девочки.

Также травмы получила пассажир автомобиля «Мазда», 22-летняя девушка. Все они были госпитализированы.

В момент ДТП подростки были пристегнуты ремнем безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя автомобиля «Мазда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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