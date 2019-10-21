В Тульской области 11-летняя девочка угодила под колеса «Рено»
Школьница перебегала проезжую часть в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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19 октября в 13.25 на улице 14 декабря в Узловой произошло ДТП. 61-летний мужчина на автомобиле «Рено Дастер» наехал на пешехода.
11-летняя девочка перебегала проезжую часть в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП ее с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU