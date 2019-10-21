2019-10-21T11:58:50+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП погибла супружеская пара

Трехлетняя девочка госпитализирована с серьезными травмами
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

18 октября в 22.15 на 85 км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Ленинский р-н) произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «МАН» с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли 2 человека, водитель автомобиля «Chevrolet» и его пассажир, 23-летняя девушка.

Также пострадали водитель автомобиля «МАН» и пассажир автомобиля «Chevrolet», 3-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тульской области хранил дома кусты конопли
В Тульской области 16-летний парень попал под колеса поезда
В Туле на ул. Шоссейная неизвестный устроил ДТП: пострадали четверо
В тульской деревне Гостеевка водитель «Лексус RX200» сбил шестилетнего мальчика
В Тульской области 11-летняя девочка угодила под колеса «Рено»
Жительница Тульской области попалась на попытке сбыта героина
В Туле на ул. Луначарского при пожаре эвакуировали 20 человек
Погода в Туле 21 октября: переменная облачность и +16 градусов
Двое жителей Тульской области пытались умыкнуть изделия из черного металла
В Туле обследовали участки дорог с наибольшей концентрацией ДТП
В Тульской области на действия коллекторов пожаловались 124 человека
Житель Тульской области забил кувалдой собутыльника, а его подруга помогла замести следы
Тульский «Арсенал» во время зимней паузы проведет сборы в Турции
“Тулица-2” в зрелищном поединке обыграла “Северянку-2”