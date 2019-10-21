В Тульской области в ДТП погибла супружеская пара

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-21T11:58:50+03:00

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18 октября в 22.15 на 85 км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Ленинский р-н) произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «МАН» с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли 2 человека, водитель автомобиля «Chevrolet» и его пассажир, 23-летняя девушка.

Также пострадали водитель автомобиля «МАН» и пассажир автомобиля «Chevrolet», 3-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU