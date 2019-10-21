Жительница Тульской области попалась на попытке сбыта героина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские задержали 28-летнюю женщину, которая хранила у себя героин для дальнейшей продажи.
В присутствии понятых у нее обнаружили 10 свёртков с содержимым, похожим на наркотик. Дальнейшее исследование подтвердило, что женщина хранила в полимерных пакетиках героин. Его она планировала реализовать через тайники-«закладки» в Алексине.
Женщина арестована. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Ей грозит ответственность за покушение на сбыт наркотиков. Максимальное наказание за подобное преступление - до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU