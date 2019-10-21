2019-10-21T09:14:57+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Луначарского при пожаре эвакуировали 20 человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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20 октября в Туле на ул. Луначарского загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:19.

На место происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 17 минут. Из дома по лестничным маршам эвакуировали 20 человек.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорели постельные принадлежности и мебель. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 26 человек и 8 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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