В Туле на ул. Луначарского при пожаре эвакуировали 20 человек
20 октября в Туле на ул. Луначарского загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:19.
На место происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 17 минут. Из дома по лестничным маршам эвакуировали 20 человек.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорели постельные принадлежности и мебель. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 26 человек и 8 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU