Двое жителей Тульской области пытались умыкнуть изделия из черного металла
Двое жителей Тульской области пытались совершить кражу имущества из черного металла с дачного участка в СНТ «Заря» в Алексине. Для того чтобы попасть на участок, они перекусили металлическую сетку ограждения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали безработных 24-летнего и 22-летнего жителей Плавского района. Они признались в содеянном.
Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных к совершению подобных краж на территории не только Алексинского, но и других районов области.
ИСТОЧНИК KP.RU