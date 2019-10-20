Двое жителей Тульской области пытались умыкнуть изделия из черного металла

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-20T11:56:02+03:00

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Двое жителей Тульской области пытались совершить кражу имущества из черного металла с дачного участка в СНТ «Заря» в Алексине. Для того чтобы попасть на участок, они перекусили металлическую сетку ограждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали безработных 24-летнего и 22-летнего жителей Плавского района. Они признались в содеянном.

Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных к совершению подобных краж на территории не только Алексинского, но и других районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU