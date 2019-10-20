В Тульской области на действия коллекторов пожаловались 124 человека

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-20T11:28:58+03:00

Организациям были назначены штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей

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В этом году в УФССП России по Тульской области поступило 124 жалоб жителей на действия коллекторов при взыскании просроченной задолженности. Однако только 32 обращения признали обоснованными.

Они касались деятельности организаций, работающих в других регионах. По обращениям приставы провели внеплановые проверки. Их результатом стали административные штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Отметим, что в Тульской области законно работают 3 коллекторских агенства: НАО «Первое коллекторское бюро», ООО «Интер-Прайм», ООО «Первый Траст».

Туляки, права которых нарушают коллекторские агентства, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел.: (4872) 35-19-31.

ИСТОЧНИК KP.RU