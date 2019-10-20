2019-10-20T11:11:26+03:00
Происшествия

Житель Тульской области забил кувалдой собутыльника, а его подруга помогла замести следы

Теперь они предстанут перед судом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Заокском районе 51-летнего местного жителя, ранее привлекаемого к уголовной ответственности, обвиняют в убийстве. Его 42-летняя судимая сожительница отправится под суд за укрывательство особо тяжкого преступления.

В ночь с 1 на 2 августа после застолья двое мужчин поссорились. Обвиняемый вооружился металлической кувалдой и 21 раз ударил знакомого. Последний скончался на месте преступления.

Далее сожительница помогла мужчине перенести тело к уличному туалету. Они сняли с него одежду и сбросили в выгребную яму, расположенную под ним. Затем женщина вымыла от крови пол в доме. Эту тряпку и снятую с тела убитого одежду выбросила в уличный мусорный контейнер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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