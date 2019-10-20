Житель Тульской области забил кувалдой собутыльника, а его подруга помогла замести следы
В Заокском районе 51-летнего местного жителя, ранее привлекаемого к уголовной ответственности, обвиняют в убийстве. Его 42-летняя судимая сожительница отправится под суд за укрывательство особо тяжкого преступления.
В ночь с 1 на 2 августа после застолья двое мужчин поссорились. Обвиняемый вооружился металлической кувалдой и 21 раз ударил знакомого. Последний скончался на месте преступления.
Далее сожительница помогла мужчине перенести тело к уличному туалету. Они сняли с него одежду и сбросили в выгребную яму, расположенную под ним. Затем женщина вымыла от крови пол в доме. Эту тряпку и снятую с тела убитого одежду выбросила в уличный мусорный контейнер.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU