Житель Тульской области забил кувалдой собутыльника, а его подруга помогла замести следы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-20T11:11:26+03:00

Теперь они предстанут перед судом

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В Заокском районе 51-летнего местного жителя, ранее привлекаемого к уголовной ответственности, обвиняют в убийстве. Его 42-летняя судимая сожительница отправится под суд за укрывательство особо тяжкого преступления.

В ночь с 1 на 2 августа после застолья двое мужчин поссорились. Обвиняемый вооружился металлической кувалдой и 21 раз ударил знакомого. Последний скончался на месте преступления.

Далее сожительница помогла мужчине перенести тело к уличному туалету. Они сняли с него одежду и сбросили в выгребную яму, расположенную под ним. Затем женщина вымыла от крови пол в доме. Эту тряпку и снятую с тела убитого одежду выбросила в уличный мусорный контейнер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU