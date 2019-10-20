Тульский «Арсенал» во время зимней паузы проведет сборы в Турции
Ко второй части текущего сезона оружейники начнут подготовку 14 января
Фото: ПФК «Арсенал»
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«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции. За это время команда планирует провести несколько спаррингов.
Но предварительно, в начале января, «Арсенал» пройдет медобследование в Москве. С 14 по 27 января команда проведет первый сбор.
Второй этап подготовки пройдет с 31 января по 13 февраля. Заключительный сбор стартует 17 февраля, а завершится 28 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU