2019-10-20T10:58:03+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» во время зимней паузы проведет сборы в Турции

Ко второй части текущего сезона оружейники начнут подготовку 14 января
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции. За это время команда планирует провести несколько спаррингов.

Но предварительно, в начале января, «Арсенал» пройдет медобследование в Москве. С 14 по 27 января команда проведет первый сбор.

Второй этап подготовки пройдет с 31 января по 13 февраля. Заключительный сбор стартует 17 февраля, а завершится 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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