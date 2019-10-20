СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-20T10:15:09+03:00

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19 октября “Тулица-2” в зрелищном поединке обыграла “Северянку-2”. Игра завершилась со счетом 3:1.

Молодежка “Тулицы” принимала принимала соперников на своей площадке в рамках III тура Чемпионата России среди женских команд Высшей лиги “Б”.

В первом сете “Тулице-2” буквально удалось вырвать победу – 29:27. И это несмотря на то, что в начале партии тулячки уступали соперницам несколько очков.

Во втором сете наша команда дала слабину, чем незамедлительно воспользовалась “Северянка-2” – 17:25 в пользу гостей.

В третьей и четвертой партиях команды боролись до последнего за каждый мяч. “Тулица-2” оказалась немного удачливее соперников и выиграла обе партии со счетом 25:22.

ИСТОЧНИК KP.RU