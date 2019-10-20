“Тулица-2” в зрелищном поединке обыграла “Северянку-2”
19 октября “Тулица-2” в зрелищном поединке обыграла “Северянку-2”. Игра завершилась со счетом 3:1.
Молодежка “Тулицы” принимала принимала соперников на своей площадке в рамках III тура Чемпионата России среди женских команд Высшей лиги “Б”.
В первом сете “Тулице-2” буквально удалось вырвать победу – 29:27. И это несмотря на то, что в начале партии тулячки уступали соперницам несколько очков.
Во втором сете наша команда дала слабину, чем незамедлительно воспользовалась “Северянка-2” – 17:25 в пользу гостей.
В третьей и четвертой партиях команды боролись до последнего за каждый мяч. “Тулица-2” оказалась немного удачливее соперников и выиграла обе партии со счетом 25:22.
ИСТОЧНИК KP.RU