2019-10-19T16:39:11+03:00
Происшествия

Житель Тульской области умыкнул из офиса строительный инструмент

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Из находящегося на ремонте офиса на улице Тургеневской мужчина умыкнул строительный инструмент. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Заметив пропажу лазерного нивелира, в полицию с заявлением обратился 36-летний туляк.

Полицейские установили личность 33-летнего ранее судимого за кражи жителя Щекинского района. Его доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От мужчины получены признательные показания. Похищенный инструмент изъят.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU

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