Житель Тульской области умыкнул из офиса строительный инструмент
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Из находящегося на ремонте офиса на улице Тургеневской мужчина умыкнул строительный инструмент. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Заметив пропажу лазерного нивелира, в полицию с заявлением обратился 36-летний туляк.
Полицейские установили личность 33-летнего ранее судимого за кражи жителя Щекинского района. Его доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От мужчины получены признательные показания. Похищенный инструмент изъят.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
ИСТОЧНИК KP.RU