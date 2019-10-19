Житель Тульской области умыкнул из офиса строительный инструмент

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-19T16:39:11+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Из находящегося на ремонте офиса на улице Тургеневской мужчина умыкнул строительный инструмент. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Заметив пропажу лазерного нивелира, в полицию с заявлением обратился 36-летний туляк.

Полицейские установили личность 33-летнего ранее судимого за кражи жителя Щекинского района. Его доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От мужчины получены признательные показания. Похищенный инструмент изъят.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU