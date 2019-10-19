Стала известна причина массового заражения детей в кадетской школе под Тулой

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-19T16:28:11+03:00

Инфекция передалась при контакте с посудой и едой

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Кишечная инфекция передалась от зараженных работников к воспитанникам Первомайской кадетской школы. Это произошло при контакте с посудой и едой. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Носителей инфекции отстранили от работы.

Напомним, в Первомайской кадетской школе выявили 34 случая заболеваний острой кишечной инфекцией. Позже очаг инфекции был локализован.

ИСТОЧНИК KP.RU