Туляки очистили от мусора и веток русло реки Рогожни
Очистка территорий прошла на ул. Новомосковской и Кауля
Фото: Администрация города
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19 октября в Центральном округе Тулы прошел субботник. На ул. Новомосковской туляки очистили от мусора, веток и старых покрышек русло реки Рогожни. Также уборка прошла на ул. Кауля.
В субботнике приняли участие 18 сотрудников Главного управления по Центральному территориальному округу и специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы». Также привлекалось 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU