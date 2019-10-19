Туляки очистили от мусора и веток русло реки Рогожни

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-19T15:38:40+03:00

Очистка территорий прошла на ул. Новомосковской и Кауля

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19 октября в Центральном округе Тулы прошел субботник. На ул. Новомосковской туляки очистили от мусора, веток и старых покрышек русло реки Рогожни. Также уборка прошла на ул. Кауля.

В субботнике приняли участие 18 сотрудников Главного управления по Центральному территориальному округу и специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы». Также привлекалось 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU