В Туле стартовал Кубок губернатора Тульской области по дзюдо

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-19T15:21:17+03:00

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19 октября в манеже стадиона «Арсенал» стартовал Кубок губернатора Тульской области по дзюдо. Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года.

Кубок проводится в шестой раз. В нем принимают участие более 200 спортсменов из 29 регионов России.Состязания на ринге продолжатся 20 октября.

Дзюдоисты, которые займут первые места в своей весовой категории, получат право участвовать в Первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования пройдут в Красноярске в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU