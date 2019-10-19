В Туле стартовал Кубок губернатора Тульской области по дзюдо
В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов
Фото: Правительство Тульской области
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19 октября в манеже стадиона «Арсенал» стартовал Кубок губернатора Тульской области по дзюдо. Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года.
Кубок проводится в шестой раз. В нем принимают участие более 200 спортсменов из 29 регионов России.Состязания на ринге продолжатся 20 октября.
Дзюдоисты, которые займут первые места в своей весовой категории, получат право участвовать в Первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования пройдут в Красноярске в ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU