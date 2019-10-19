В Тульской области владельца компании оштрафовали из-за отсутствия документов на енотов
Прокуратура Тепло-Огаревского района с привлечением специалистов Комитета по ветеринарии Тульской области проверила ООО «Пушное».
У компании, которая занимается разведением пушных зверей, не было ветеринарных сопроводительных документов на семь енотов.
Отсутствие бумаг не позволяет определить благополучие территории, с которой животные были ввезены в регион.
В адрес директора предприятия внесено представление. К настоящему времени животных осмотрел ветеринарный врач и привил.
Директора общества привлекли к административной ответственности по статье "нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных". Ему назначен штраф - 3 тысячи рублей.
Прокуратурой Тепло-Огаревского района с привлечением специалистов Комитета по ветеринарии Тульской области проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства.
Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Пушное», осуществляющем разведение пушных зверей, в нарушение требований Закона РФ «О ветеринарии» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на семь енотов, что не позволяет определить благополучие территории, с которой животные были ввезены в Тульскую область.
Несоблюдение указанных требований ветеринарного законодательства могло создать реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес директора предприятия внесено представление. В настоящее время животные осмотрены ветеринарным врачом и привиты.
По постановлению прокурора директор общества привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных) и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU