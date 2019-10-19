В Тульской области владельца компании оштрафовали из-за отсутствия документов на енотов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-19T13:27:53+03:00

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Прокуратура Тепло-Огаревского района с привлечением специалистов Комитета по ветеринарии Тульской области проверила ООО «Пушное».

У компании, которая занимается разведением пушных зверей, не было ветеринарных сопроводительных документов на семь енотов.

Отсутствие бумаг не позволяет определить благополучие территории, с которой животные были ввезены в регион.

В адрес директора предприятия внесено представление. К настоящему времени животных осмотрел ветеринарный врач и привил.

Директора общества привлекли к административной ответственности по статье "нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных". Ему назначен штраф - 3 тысячи рублей.

Прокуратурой Тепло-Огаревского района с привлечением специалистов Комитета по ветеринарии Тульской области проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Пушное», осуществляющем разведение пушных зверей, в нарушение требований Закона РФ «О ветеринарии» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на семь енотов, что не позволяет определить благополучие территории, с которой животные были ввезены в Тульскую область.

Несоблюдение указанных требований ветеринарного законодательства могло создать реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес директора предприятия внесено представление. В настоящее время животные осмотрены ветеринарным врачом и привиты.

По постановлению прокурора директор общества привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных) и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU