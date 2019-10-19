В Тульской области горящую кровлю здания тушили 18 пожарных

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-19T10:09:32+03:00

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18 октября в Алексине на ул. Энергетиков загорелась кровля технического этажа здания. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:05.

По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 51 минуту.

В результате происшествия сгорела кровля над техническим этажом перехода в административной части здания. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU