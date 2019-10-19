2019-10-19T10:09:32+03:00
Происшествия

В Тульской области горящую кровлю здания тушили 18 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

18 октября в Алексине на ул. Энергетиков загорелась кровля технического этажа здания. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:05.

По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 51 минуту.

В результате происшествия сгорела кровля над техническим этажом перехода в административной части здания. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области владельца компании оштрафовали из-за отсутствия документов на енотов
В Туле на ул. Степанова около дома №44 запретят остановку и стоянку транспорта
Погода в Туле 19 октября: переменная облачность и +17 градусов
На строительство школы в Туле потратят 619 млн рублей
В цыганском поселении поселка Косая Гора нашли самовольную врезку
18 октября Щекинское шоссе перекрыли для ремонта
Туляк похитил чайный сервиз у собутыльника
Тульском областном онкодиспансере электромонтера убило током
«СПЛАВ» открыл научную лабораторию в технополисе «ЭРА»
В Туле на ул. Оружейной водитель «Деу Нексия» сбила девятилетнего мальчика
Туляк, угрожая пневматическим пистолетом, пытался ограбить девушку
В Туле до ноября в ЖК «Времена года» введут в эксплуатацию пять домов
В Туле член ОПГ отмыл более трех млн рублей на торговле наркотиками
В рамках маршрута «Засечная черта» Тульскую область посетят около 2,5 тысяч школьников