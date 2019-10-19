В Тульской области горящую кровлю здания тушили 18 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
18 октября в Алексине на ул. Энергетиков загорелась кровля технического этажа здания. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:05.
По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 51 минуту.
В результате происшествия сгорела кровля над техническим этажом перехода в административной части здания. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU