Тульском областном онкодиспансере электромонтера убило током

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-18T17:51:25+03:00

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13 июня в электрощитовой ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» 73-летнего электромонтера ударило электрическим током. Это произошло во время производства работ по ремонту и обслуживанию электрического оборудования. Мужчина скончался на месте от полученных повреждений.

Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тула СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU