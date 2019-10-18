18 октября Щекинское шоссе перекрыли для ремонта
18 октября участок Щекинского шоссе от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский) перекрыли для ремонта. Там ликвидируют карстовый провал, который выявили в ходе обследования дорожного полотна в районе центра активного отдыха «Долина – Х».
На протяжении последних 4 лет специалисты дорожных служб пытались ликвидировать просадку асфальта в обозначенном месте. Но воронка возникала снова.
Результаты исследований показали, что провал дорожного полотна – карстовый. Другими словами, идет подмывание основания тела дорожной одежды грунтовыми водами. Образуется полость, которая приводит к провалу.
На время ограничения движения на Щекинском шоссе основной поток автомобилей направят через Орловское шоссе и ул. Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут – и для движения в обратном направлении.
Завершить работы планируют к концу декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU