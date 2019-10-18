18 октября Щекинское шоссе перекрыли для ремонта

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-18T17:00:18+03:00

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18 октября участок Щекинского шоссе от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский) перекрыли для ремонта. Там ликвидируют карстовый провал, который выявили в ходе обследования дорожного полотна в районе центра активного отдыха «Долина – Х».

На протяжении последних 4 лет специалисты дорожных служб пытались ликвидировать просадку асфальта в обозначенном месте. Но воронка возникала снова.

Результаты исследований показали, что провал дорожного полотна – карстовый. Другими словами, идет подмывание основания тела дорожной одежды грунтовыми водами. Образуется полость, которая приводит к провалу.

На время ограничения движения на Щекинском шоссе основной поток автомобилей направят через Орловское шоссе и ул. Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут – и для движения в обратном направлении.

Завершить работы планируют к концу декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU