Туляк похитил чайный сервиз у собутыльника
В отделе полиции выясняют детали кражи
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Туляк похитил чайный сервиз у знакомого после пьяного застолья. Мужчина дождался, когда хозяин дома достигнет состояния опьянения, и совершил кражу. В дальнейшем он планировал продать сервиз.
Но потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили предварительные обстоятельства преступления, личность и местонахождение злоумышленника. 57-летний безработный местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
В отделе полиции выясняют детали кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU