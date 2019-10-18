2019-10-18T14:50:39+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Оружейной водитель «Деу Нексия» сбила девятилетнего мальчика

Ребенок переходил проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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17 октября в 20.30 на улице Оружейной в Туле произошло ДТП. 26-летняя девушка на автомобиле «Деу Нексия» наехала на пешехода, 9-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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