В Туле на ул. Оружейной водитель «Деу Нексия» сбила девятилетнего мальчика
Ребенок переходил проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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17 октября в 20.30 на улице Оружейной в Туле произошло ДТП. 26-летняя девушка на автомобиле «Деу Нексия» наехала на пешехода, 9-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мальчика с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU