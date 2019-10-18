Туляк, угрожая пневматическим пистолетом, пытался ограбить девушку
Поздним вечером мужчина потребовал на улице деньги у 23-летней девушки. Предварительно, он угрожал ей пневматическим пистолетом.
Пока злоумышленник озвучивал свои требования, подруга потерпевшей, которая шла по улице вместе с ней, успела позвонить своему знакомому и рассказать о ситуации.
Он находился поблизости, поэтому быстро оказался на месте происшествия. Мужчина предложил нападавшему доехать за деньгами. Злоумышленник согласился и отпустил жертву.
Пока мужчина общался со знакомым девушек, те обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. При совершении разбойного нападения никто не пострадал.
31-летний безработный подозреваемый доставлен в отдел полиции. У него обнаружили пистолет. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU