В Туле до ноября в ЖК «Времена года» введут в эксплуатацию пять домов
До ноября планируется ввести в эксплуатацию пять домов первой очереди ЖК «Времена года». На данный момент работы завершены, выполнено благоустройство. Смонтированы все инженерные сети.
Техническая передача квартир первой очереди ЖК «Времена года» состоится в этом году. Юридические вопросы оформления жилья в собственность будут окончательно решены в первом квартале 2020 года в рамках процедуры банкротства.
Будут также достроены шесть домов второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона. К строительным работам на этих объектах планируют приступить в следующем году.
В следующем году также появятся 2 новых маршрута. Они соединят микрорайон с центральной частью города и Пролетарским районом.
ИСТОЧНИК KP.RU