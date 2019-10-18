В Туле до ноября в ЖК «Времена года» введут в эксплуатацию пять домов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-18T12:53:10+03:00

Техническая передача квартир состоится также в этом году

Изменить размер текста: A A

До ноября планируется ввести в эксплуатацию пять домов первой очереди ЖК «Времена года». На данный момент работы завершены, выполнено благоустройство. Смонтированы все инженерные сети.

Техническая передача квартир первой очереди ЖК «Времена года» состоится в этом году. Юридические вопросы оформления жилья в собственность будут окончательно решены в первом квартале 2020 года в рамках процедуры банкротства.

Будут также достроены шесть домов второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона. К строительным работам на этих объектах планируют приступить в следующем году.

В следующем году также появятся 2 новых маршрута. Они соединят микрорайон с центральной частью города и Пролетарским районом.

ИСТОЧНИК KP.RU