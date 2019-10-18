2019-10-18T12:29:08+03:00
Происшествия

В Туле член ОПГ отмыл более трех млн рублей на торговле наркотиками

Доход от продажи запрещенных веществ мужчина получал в криптовалюте
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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30-летнего участника организованной группы обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и отмывании денег.

По версии следствия, несколько месяцев мужчина в составе ОПГ распространял наркотики с помощью закладок на территории города. Общий вес запрещенных веществ составил более 500 грамм. Для связи он использовал мессенджеры, предназначенные для мгновенного обмена электронными сообщениям.

Деньги, которые поступали на электронный кошелек, мужчина конвертировал в рубли. Таким образом, он легализовал более 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении остальных членов группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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