2019-10-18T11:50:16+03:00
Общество

В рамках маршрута «Засечная черта» Тульскую область посетят около 2,5 тысяч школьников

Ребята смогут узнать историю создания средневекового оборонительного сооружения - Большой засечной черты
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

2350 школьников из 32 регионов страны посетят Тульскую область в рамках маршрута «Засечная черта». Дети побывают в Тульском кремле, музее оружия, а также на Куликовом поле, первом ратном поле России.

17 октября в Тульскую область приехали школьники из Красноярска.

Отметим, что в 2019 году в проект наряду с Тульской областью включены Москва и Калужская область.

Впрочем, школьники из тульского региона также организованы культурно-просветительские экскурсионные программы. Более 200 человек, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, побывают в Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске, Великом Новгороде, Пскове, Печорах, Изборске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле до ноября в ЖК «Времена года» введут в эксплуатацию пять домов
В Туле член ОПГ отмыл более трех млн рублей на торговле наркотиками
В Туле машина скорой помощи с пациентом врезалась в столб
В Тульской области после установки памятника Александру II недосчитались в сквере лавочек
Журналист Александр Атаянц возглавил администрацию Заокского района
В Туле представитель цыганского этноса обокрал свечную лавку храма
Погода в Туле 18 октября: переменная облачность и +14 градусов
18 октября в Туле рядом с кремлем запретят стоянку
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
В тульском реабилитационном центре не соблюдали пожарную безопасность
В Большой Туле двое мужчин умыкнули металлические ограждения с обочины дороги
В Тульской области рядом с магазином пасся верблюд
Пропавшую 11 октября тулячку нашли живой
В Тульской области 13-летняя девочка угодила под колеса «АUDI»
В Тульской области сгорели три дома
Дмитрий Миляев занял шестое место медиарейтинга глав столиц субъектов ЦФО
Погода в Туле 17 октября: переменная облачность и +17 градусов
В Тульской области пройдет поэтический вечер Светланы Крючковой
В Туле на площади у главпочтамта срубили многолетнюю ель
19 октября туляки смогут сдать нормы ГТО
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
В Туле наградили школьницу, сообщившую о мужчине в маске, который размахивал мечом