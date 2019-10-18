В рамках маршрута «Засечная черта» Тульскую область посетят около 2,5 тысяч школьников
2350 школьников из 32 регионов страны посетят Тульскую область в рамках маршрута «Засечная черта». Дети побывают в Тульском кремле, музее оружия, а также на Куликовом поле, первом ратном поле России.
17 октября в Тульскую область приехали школьники из Красноярска.
Отметим, что в 2019 году в проект наряду с Тульской областью включены Москва и Калужская область.
Впрочем, школьники из тульского региона также организованы культурно-просветительские экскурсионные программы. Более 200 человек, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, побывают в Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске, Великом Новгороде, Пскове, Печорах, Изборске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске.
ИСТОЧНИК KP.RU